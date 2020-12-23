Тихановская на встрече в Испании ратовала за новые санкции против Лукашенко

Кандидат на выборах в президенты Беларуси Светлана Тихановская провела встречу с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайей. Разговор между политиками состоялся в Мадриде, пишет «Росбалт».

Также Тихановская провела телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. В беседах с политическими лидерами Светлана Тихановская просила поддержать белорусскую оппозицию в Совете Европы, ООН и ОБСЕ.

Также она говорила о необходимости новых санкций в отношении удерживающего власть в стране Александра Лукашенко, а также в отношении силовиков и чиновников, причастных к фальсификации на выборах.

Протесты в Минске и других странах Беларуси проходят с августа, когда после выборов президента местный ЦИК объявил, будто бы Лукашенко набрал более 80% голосов.