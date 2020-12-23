Роскомнадзор получил право блокировать YouTube за цензуру российских СМИ

В окончательном чтении в Госдуме принят закон, позволяющий Роскомнадзору без суда блокировать полностью или частично контент Twitter, Facebook и YouTube. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на нижнюю палату парламента.

Основанием для принятия крайних мер будут попытки сервиса ограничить распространение общественно важной информации по признакам национальности, языка и происхождения. Однако главным и самым спорным пунктом инициативы стал запрет на дискриминацию российских СМИ.

Также с 1 февраля вступит в силу закон, который обязывает соцсети самостоятельно выявлять противоправный контент на своих площадках. В том числе материалы, описывающие способы совершения самоубийства, изготовления наркотиков и другую запрещенную на территории РФ информацию.