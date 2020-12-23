Перед приговором депутату Юлии Галяминой SERB устроили попытку провокации

23 декабря Тверской суд Москвы оглашает приговор муниципальному депутату Юлии Галяминой. Политика судят по ст 212.1 УК РФ за многократные нарушения на митингах. Обвинение запросило для Юлии Галяминой 3 года реального срока.

Накануне Юлия повидалась с родными, близкими и друзьями. Как она рассказала, весь день перед приговором она провела в магазинах, где покупала вещи, которые ей могут понадобиться.

Прежде чем войти в здание суда, Юлия призвала всех присутствующих ходить на выборы и голосовать за независимых кандидатов. К суду пришли провокаторы из SERB и попытались устроить беспорядки.

У суда собралась толпа в несколько сот человек.

– Лишение Галяминой свободы может спровоцировать протесты, – прокомментировал депутат МГД Михаил Тимонов. – К сожалению, я не верю в то, что решение, которое сегодня озвучит судья, вынесено не судом. И Юлию могут лишить свободы.