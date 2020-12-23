Памфилова предсказала долгую жизнь многодневному голосованию

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заверила, что сентябрьские выборы пройдут в формате многодневного голосования. Об этом она заявила на пресс-конференции 23 декабря.

Как пишет «Интерфакс», в ближайшее время ЦИК совместно с чиновниками Министерства образования обсудят варианты компромисса для использования территорий школ и иных образовательных учреждений на продолжительное время для того, чтобы обеспечить продолжительность выборного процесса и при этом не мешать учебному процессу.

Ранее предлагалось выделить дополнительные выходные для школьников в период проведения выборов в Госдуму.

При этом Элла Памфилова допускает, что формат многодневного голосования в России может сохраниться надолго. «Я так полагаю, что даже если не будет пандемии, если будет такой запрос общества, (многодневное голосование) может прижиться», — заявила она.

Напомним, впервые выборные мероприятия в таком формате прошли в России летом и он вызвали много нареканий со стороны общественников.