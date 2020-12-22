Вопрос об импичменте Шапошникову Мосгордума рассмотрит после праздников

Депутаты Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ) и Михаил Тимонов («Справедливая Россия») рассказали, что решили перенести рассмотрение своей инициативы об импичменте председателю московского парламента Алексею Шапошникову.

Такое решение они приняли из-за невозможности провести очное заседание парламента в связи с эпидемией коронавируса. Онлайн-формат, как они считают, негативно сказывается на возможности донести свою позицию до коллег и мешает привлечь к вопросу внимание общественности. К обсуждению этого они намерены вернуться после Нового года, когда заседания могут пройти в очном порядке.

В разговоре с «Открытыми медиа» Ступин уточнил, что сам документ об импичменте спикеру регионального парламента был разработан ещё летом. Тимонов добавляет, что инициатива уже прошла все необходимые процедуры предварительного согласования: её одобрили в правовом отделе МГД, а также заммэра Москвы Наталья Сергунина. По его словам, они могут вынести вопрос на рассмотрение в любой момент по своему желанию.

Поводом для импичмента стала публикация Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Расследователям удалось выяснить, что Шапошников (по мнению депутатов, вопреки требованиям закона) перед выборами в 2019 году не отобразил доход в 870 миллионов рублей от продажи акций компании ООО «Северянин». В 2020 же году Шапошников отобразил в декларации суммарный доход в 2 миллиарда рублей. Сам он объяснил это «длящейся» сделкой, а в ФБК считают, он намерено скрыл доход из-за выборов.

В эфире «Эха Москвы» Шапошников пообещал позволить изучить закрытую часть своей декларации всем интересующимся депутатам МГД, однако в результате такую возможность получила лишь специально составленная подгруппа из части членов соответствующей комиссии МГД: например, Тимонов входил в комиссию, но не в подгруппу, которая решила не выносить вопрос на общее рассмотрение комиссии. Возглавлял эту комиссию сам Шапошников. Таким образом никто из оппозиционных депутатов не смог ознакомиться с документом, а заседание комиссии МГД, обсуждавшей декларацию Шапошникова, прошло без видеотрансляции, так как она неожиданно по техническим причинам перестала работать в начале мероприятия и снова заработала в самом его конце.

Как ранее писал Sobesednik.ru, недоверие председателю столичного парламента выразил каждый пятый депутат. Они были недовольны как его работой на занимаемом посту, так и доходом в 2 миллиарда.