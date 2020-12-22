Путин ограничил права сенаторов и депутатов и расширил возможности экс-президента

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд законопроектов о дополнительных ограничениях для депутатов и увеличении прав бывших глав государства. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Первый вступивший в силу закон позволяет бывшим президентам становиться пожизненными сенаторами Совета Федерации. Это коснется Дмитрия Медведева и затронет самого г-на Путина, если он покинет президентское кресло. Изначально законопроект предполагал, что у экс-главы государства будет три месяца с момента отставки или с момента принятия документа, чтобы подать заявку, однако в ходе рассмотрения в Госдуме было решено избавиться от этого ограничение и теперь они могут претендовать на эту роль когда угодно.

Также президент подписал закон, по которому главы государства сохраняют свою неприкосновенность даже после окончания их срока. Если раньше неприкосновенность действовала лишь на правонарушения, совершенные во время президентства, то теперь президента нельзя будет привлечь к ответственности за уголовные преступления, относящиеся к любому периоду его жизни и до, и после отставки. Также документ предусматривает значительное усложнение процедуры для снятия неприкосновенности, которая делает это почти невозможным.

Ещё одним подписанным сегодня документом, который г-н Путин сегодня подписал, стало дополнительное ограничение на депутатов и сенаторов. Расширился список причин, по которым их полномочия могут завершить досрочно. Лишение мандата произойдет, если у них обнаружат иностранное гражданство, либо если будет вскрыт факт невыполнения одного из двух требование: чтобы кандидат непосредственно до выдвижения пять лет прожил в заданном регионе и чтобы суммарно он прожил там 20 лет.

Кроме того, теперь сенаторам и депутатам будет нельзя приостанавливать на время работы в парламенте свою службу в правоохранительных органах или в армии. Когда они лишатся мандата, они не будут восстановлены на прежней работе.