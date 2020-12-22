"Не слишком дешево вас хотят купить?": В ГД Путина обвинили в подкупе избирателей

Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя считает новые одноразовые выплаты семьям с детьми, которые пообещал президент Владимир Путин, подкупом избирателей перед выборами в парламент. Она уверена, что таким образом глава государства пытается поддержать «Единую Россию».

Напомним, что президент во время своей пресс-конференции анонсировал выплату по пять тысяч рублей на детей до семи лет.

«Люди, не слишком дешево вас снова хотят купить? Пенсионеров обманули с пенсионной реформой, обещая золотые горы и путешествия по всему миру. Теперь взялись за семьи с детьми. Только я скажу, что эта пятерка не заменит родителям наличие работы и достойной зарплаты», — обращается к своим избирателям г-жа Ганзя.

Она также вспоминает, что перед выборами в Госдуму в 2016 году аналогичным образом власти организовали выплату по пять тысяч на каждого пенсионера, и на это был потрачен 221 миллиард рублей. Она считает, что эта цифра символизирует собой «цену обнуления, пенсионной и мусорной реформ, введения новых и повышения прежних налогов, убитого здравоохранения, образования и науки», а также многих других воплощенных с тех пор в жизнь решений правящей партии, с которыми она, как следует из контекста, не согласна.

Отметим, что голосовать против внесения поправки об обнулении президента Путина ни один из депутатов от КПРФ не стал. Они предпочли вовсе игнорировать голосование по этому вопросу.

В этот раз, по подсчетам коммуниста, «подкуп» избирателей обойдется властям в разы дешевле — всего 73,5 миллиарда рублей. И за эту сумму, уверена депутат, руководство страны получит возможность не только закрепить «уже принятые антинародные нормы», но и дополнить их новыми.