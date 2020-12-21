Навальный раскритиковал Кремль. Он призывает срочно закрыть границы с Британией

Оппозиционный политик Алексей Навальный выступил с критикой в адрес руководства страны, которое, по его мнению, не реагирует на угрозу распространения нового штамма коронавируса из Великобритании. Сообщение с ней уже закрыли десятки стран мира, но не Россия.

«Вся Европа и многие другие страны прекратила авиасообщение с Великобританией из-за вируса. Какая же страна не прекратила? Россия, конечно. Ведь руководителям АП и "Единой России" надо как-то прилететь к своим семьям в Лондон, чтобы справить Рождество», — написал он в своем Twitter.

Недовольство Навального разделяют и другие оппозиционные политики. «Как же так? — возмущается депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин. — Библиотеки и музеи закрыли и детей на дистанционку перевели, а здесь вроде очевидное решение...»

Накануне в оперативном штабе при правительстве сообщили, что у них пока нет планов о прекращении авиасообщения с Великобританией: «Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции». О том же РБК заявили в «Аэрофлоте».

Член комитета Госдумы по охране здоровье Алексей Куринный в разговоре с «Эхом Москвы» пояснил, что, по его мнению, страхи перед новой разновидностью коронавируса преждевременны. Депутат отметил, что не обладает доказательствами его существования и что подобные сообщения якобы появлялись и ранее: «Четких данных о том, насколько опасен новый штамм вируса, нет. Ранее также были сообщения о новом вирусе, который был обнаружен в Голландии, и который якобы являлся более опасным. Сегодня это общий страх, какая-то определенная перестраховка. И пока на сегодняшний день ни кем не доказано наличие более агрессивного вируса».

О прекращении сообщения с Великобританией за последние сутки успели объявить более 20 стран мира, в том числе Австрия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Франция. Причем в ряде стран, включая Италию, по информации ВОЗ, уже нашли новый штамм ковида. Как ранее писал Sobesednik.ru, его распространение началось ещё в сентябре, однако британские власти обратили на него внимание лишь в середине ноября, когда его активность резко возросла. В Лондоне на мутацию VUI-202012/01 сейчас приходится до 60% новых случае коронавируса.