Мэрия Москвы опрашивает учителей и школьников о политике и митингах

Департамент образования Москвы озаботился политическими взглядами учителей и тем, разговаривают ли они об этом со своими учениками. Старшеклассников и их родителей также спрашивают об этом. О таком опроснике сообщает телеканал «Дождь», сведения подтверждают источники в двух столичных школах и глава лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

«Я слышал о ней [анкете] очень много сегодня, мы обсуждали в профессиональных кругах. Эта анкета сейчас — одна из самых жарких новостей в профессиональном сообществе», — приводит издание слова Рогозина.

В опроснике педагогов просят ответить на ряд вопросов о политике. «За последние годы в Москве состоялся ряд митингов, как оппозиционных, так и в поддержку действующей власти. Участвовали ли Вы в этих митингах?»; «Обсуждаете ли Вы со своими учениками события, которые происходят в стране, мире?», — так звучат отдельные из них. Кроме того, учителям предлагается ответить на вопрос, насколько радикальными методами стоит менять политический строй.

По данным «Дождя», в ряде школ руководство «настойчиво» просит пройти опрос. Кроме того, похожие опросники рассылают ученикам старших классов и их родителям.