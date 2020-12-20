Страны начали запрещать сообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса

В ряде стран Европы начали предпринимать меры по приостановке транспортного сообщения с Великобританией на фоне новостей о новой мутации коронавируса, которую там зафиксировали.

Нидерланды уже запретили пассажирское сообщение с Британией, ограничить перевозки может также Франция и Италия, пишет ТАСС. По данным Bild, на это намерена пойти и канцлер Германии Ангела Меркель. Подобные меры обсуждаются также в Литве.

Правительство Испании призвало выработать скоординированные действия для противостояния новому штамму ковида на уровне Евросоюза. «Цель состоит в том, чтобы защитить права граждан сообщества с точки зрения координации, избегая односторонних действий», — говорится в сообщении.

Израиль готовится закрыть границы с Великобританией, Данией и Южной Африкой.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что по данным Всемирной организации здравоохранения, новую разновидность вируса обнаружили не только в Англии, но также в Дании, Австралии и Нидерландах. Об этом также заявили в ЮАР.

Пока принято считать, что новый штамм не более опасен для человека, чем старый, однако он распространяется на 70% быстрее. Оснований считать, что он более устойчив к разработанным вакцинам, у специалистов пока также нет.