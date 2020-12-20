Bloomberg: В элитах вновь заговорили о возможном уходе Путина с поста президента

Принятие нового закона о неприкосновенности для бывших президентов наводит часть российских элит на мысль, что Владимир Путин может в ближайшее время оставить президентский пост, однако реально оставаясь во главе государства. Три собеседника Bloomberg, знакомые с такими обсуждениями, считают, что Путин может оставить президентство, чтобы сохранить контроль над страной без необходимости заниматься повседневным управлением.

Впрочем, есть и другие точки зрения на происходящее, например, бывший кремлевский чиновник Константин Костин уверен, что перехода Путина на другой пост в обозримом будущем не случится: «У нас моноцентрическая система [власти], в которой очень многое зависит от того, кто занимает высший пост», — говорит он, признавая, что элиты и должны «волноваться».

«Путин уже несколько раз думал о том, чтобы уйти с поста, оставаясь при этом игроком в игре, — считает политолог Глеб Павловский. — Эта мысль была у него в голове в течение некоторого времени и, похоже, не связана с какой-либо болезнью».

При этом политолог Михаил Виноградов отмечает, что настоящей гарантией для Путина будет не закон о неприкосновенности, а понимание элит, что преследование бывшего главы государства не принесет им ничего хорошего.

Издание отмечает, что слухи о возможном уходе Путина ходят уже не в первый раз и ни разу они не подтверждались, а сам президент, выступая в четверг на пресс-конференции, вновь сказал, что пока не знает, останется ли после 2024 года. Это решение он примет позднее.