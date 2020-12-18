У журналистов, писавших об экс-зяте Путина, пытались взломать аккаунты

В редакции издания «Важные истории» сообщается, что у трех ее сотрудников попытались взломать аккаунты в Facebook, а еще три журналиста заметили, что неизвестные пытались получить доступ к их аккаунтам в Telegram.

Об этом редакция сообщает в своем telegram-канале. Там эти факты связывают с расследованием о дочери и предполагаемом бывшем зяте президента РФ Владимира Путина. В данном материале утверждается, что Кирилл Шамалов приобрел 3,8% акций «Сибура» за сто долларов.

Напомним, Путин впервые прокомментировал это расследование на вчерашней ежегодной пресс-конференции. Он признался, что даже не дочитал расследование, и уверен, что его заказчики — Госдеп и спецслужбы США.