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У журналистов, писавших об экс-зяте Путина, пытались взломать аккаунты

Политика
12:09, 18 декабря 2020

У журналистов, писавших об экс-зяте Путина, пытались взломать аккаунты
Скриншот tg-канала «Важные истории»
Скриншот tg-канала «Важные истории»

В редакции издания «Важные истории» сообщается, что у трех ее сотрудников попытались взломать аккаунты в Facebook, а еще три журналиста заметили, что неизвестные пытались получить доступ к их аккаунтам в  Telegram.

Об этом редакция сообщает в своем telegram-канале. Там эти факты связывают с расследованием о дочери и предполагаемом бывшем зяте президента РФ Владимира Путина. В данном материале утверждается, что Кирилл Шамалов приобрел 3,8% акций «Сибура» за сто долларов.

Напомним, Путин впервые прокомментировал это расследование на вчерашней ежегодной пресс-конференции. Он признался, что даже не дочитал расследование, и уверен, что его заказчики — Госдеп и спецслужбы США.

Рубрика: Политика

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Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Принцип прост: малоимущим дают карточки, на которые государство направляет помощь. Люди расплачиваются этими деньгами за те продукты, которые можно купить по фиксированным ценам. У нас начинают считать – слишком много денег на это потребуется; а как определить – кто действительно нуждается, а кто нет... Это лукавство

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Данный законопроект уничтожает такие глупые препятствия, как запертая дверь или отсутствие соответствующего постановления. Девочка – подозреваемая! И да, родители девочки могут даже не дергаться насчет компенсации за выломанную дверь, покореженную мебель и прочие материальные убытки

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А со всеми остальными, не исключая Басту, Шнуров расправляется что Макиавелли: хихикая. Еще бы, он даже слово «катарсис» знает, а они все думают, что катарсис – это столица Катара. С другой стороны, с житейской, Баста денег заработал, пока все ноют

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