Из Болгарии вышлют дипломата РФ, собиравшего там военную информацию

В Болгарии генпрокурор Иван Гешев уведомил МИД о том, что российский дипломат собирает на территории страны секретную информацию о количестве американских солдат, прибывающих на учения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Новините».

В итоге МИД страны сообщил о намерении выдворить из страны дипломата.

Гешев сообщил, что тот выкупал у осведомленного лица данные военного характера с 2017 года.

Посольство России в Болгарии раскритиковало МИД страны: «Безосновательная высылка главы представительства Министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе», — пишут в официальном сообществе посольства.

Об уголовном преследовании дипломата речи не ведется, поскольку, согласно 31 Венской конвенции, сотрудники дипмиссий обладают иммунитетом от уголовного преследования.