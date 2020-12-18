Авторы законов об иноагентах считают, у Навального есть все шансы им стать

Закон об иностранных агентах, который позволит наделять этим статусом физлиц, будет применяться и против людей, находящихся за рубежом. Об этом «Открытым медиа» рассказали соавторы документа. Они также отметил, что оппозиционный политик Алексей Навальный, по их мнению, подходит под это определение, хотя ему вряд ли будет до этого дело.

«Что касается Навального, его можно признать иноагентом уже потому, что он возглавляет организацию, признанную иностранным агентом. Это не связано с попыткой его отравления», — объясняет свою точку зрения сенатор Александр Климов. Другой соавтор законопроектов депутат Юрий Синельщиков не считает, что Навальному этот статус как-то повредит: «Я думаю, что у Алексея [Навального] хватает хороших юристов, и он в случае чего просто признаёт себя иностранным агентом».

Синельщиков также добавляет, что проблемы в том, чтобы признать находящегося за границей человека иностранным агентом, нет, если деньги на его российский счет поступили из-за рубежа. Согласна с этим и сенатор Елена Афанасьева, которая также напоминает про угрозу административного и даже уголовного преследования за нарушение требований закона об иноагентах. Впрочем, Синельщиков не верит, что есть хоть какие-то шансы привлечь к ответственности по этой статье людей, находящихся вне России: «Я понимаю, если это терроризм, убийство, участие в бандформировании. А здесь что такого, чтобы его выдали?» — он также уверен, что отказ в выдаче от других государств будет вполне правомерен.

Отметим, что Алексей Навальный не раз заявлял, что намерен вернуться в Россию, несмотря на угрозы уголовного преследования, как только завершит курс реабилитации. Он также пояснял, что не может назвать конкретных сроков, потому что это будет зависеть от его физических показателей.