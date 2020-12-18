Американские разведчики не могут определиться по поводу роли КНР в выборах в США

Публикацию доклада американского разведывательного сообщества о зарубежном влиянии на выборы в 2020 году решено отложить.

Как пишет электронная газета «Новый век», это связано с разногласиями между ведущими аналитиками разведки относительно возможных попыток Пекина повлиять на политические процессы в стране.

«Сегодня днем сотрудники разведки уведомили директора национальной разведки о том, что разведывательное сообщество не встретится в крайний срок 18 декабря, установленный исполнительным указом и Конгрессом, чтобы представить секретную оценку разведывательного сообщества по внешним угрозам американским выборам 2020 года», – цитирует издание помощника директора национальной разведки по стратегическим коммуникациям Аманду Шох.

Предполагалось, что документ представят 18 декабря. Этого не произошло из-за споров о том, что именно должно войти в доклад. Так, по сообщениям американских СМИ, некоторые высокопоставленные представители разведки убеждены в китайском влиянии на выборы президента, в то время как другие чиновники сводят роль КНР к минимуму. Отдельные эксперты заявляют, что участие Китая ограничилось планами, которые так и не были осуществлены.