"Судите сами": Рамзан Кадыров иронично отреагировал на вопрос Путину о Дзюбе

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая в итоге продлилась 4 часа 34 минуты, едва не побив рекорд по продолжительности пресс-конференции в 2008 году (тогда она длилась 4 часа 40 минут), затронула ряд вопросов из актуальной повестки жизни страны. Во время общения с журналистами Владимир Путин обсудил многочисленные проблемы в государстве, вопросы социальной поддержки населения, отношений с Западом и даже вопрос об участии в президентских выборах в 2024 году.

Среди многочисленных действительно важных тем был вопрос, на который общественность обратила особое внимание. Речь идет о журналистах главного спортивного телеканала страны – «Матч ТВ». На фоне многочисленных проблем в российском спорте комментатор телеканал «Матч» Ольга Богословская решила задать достаточно неожиданный вопрос: она напомнила про опубликованное в Сети видео с футболистом «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой и решила узнать, должно ли это влиять на профессиональные качества спортсмена.

Владимир Путин, в свою очередь, заметил, что Дзюба со своими личными делами должен разбираться сам, а на профессиональные качества это влиять не должно.

Вместе с этим, данный вопрос Богословской не остался незамеченным: например, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал достаточно ироничный пост о подготовке журналистов телеканала к пресс-конференции с президентом.