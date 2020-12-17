Путин уверен, что политическая система открыта для новых партий

Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что участие новых партий в федеральных выборных мероприятиях зависит только от политической активности граждан.

«Это решают граждане, это решают избиратели. Но дает ли наша политическая система, а она развивается, возможность большему количеству политических сил принять участие в общенациональных избирательных кампаниях? Да, дает», — заявил Путин.

Президент уверен, что в следующем году порядка 16 партий смогут принять участие в парламентских выборах без того, чтобы собирать подписи, поскольку они получили представительство в ряде субъектов страны. Путин пожелал новым партиям успехов.

При этом президент отметил, что все традиционные партии работают с патриотических позиций.