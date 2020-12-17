Песков снял маску во время приветствия перед пресс-конференцией Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время приветствия журналистов из разных регионов и в ЦИТ напомнил сотрудникам СМИ, что одноразовые маски, которые они используют, нужно менять каждые час-полтора. Во время встречи им будут об этом напоминать.

Сам Песков начал приветственное слово, будучи в маске. Но после заявил, что находится на дистанции от людей и снял ее. Вслед за ним так же поступили ведущие прямой линии из разных регионов, включая Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбурга.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому 32% россиян намерены смотреть пресс-конференцию с Путиным в прямом эфире.