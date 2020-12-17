Евросоюз продлил действие санкций против России ещё на полгода

Европейские санкции, срок действия которых истекал 31 декабря 2020 года, будут продлены ещё на шесть месяцев до 31 июля 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Совета Европы.

«Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики, до 31 июля 2021 года», — говорится в тексте документа. Там отмечается, что соответствующее решение было принято единогласно.

Продление антироссийских санкций связано в первую очередь с неполным выполнением требований минского соглашения, которое должно регулировать конфликт в Украине. Санкции были введены против России после событий весны 2014 года, когда в состав России был включен Крым, а также разгорелась война на востоке Украины. Сюда входят как секторальные санкции, так и персональные экономические санкции.