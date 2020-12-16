Журналисты подали в суд на Кремль. Их отказались пустить на пресс-конференцию Путина

В редакции издания Sota.Vision считают, что отказом в аккредитации на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина администрация главы государства нарушила федеральных закон и препятствовала работе СМИ. Они утверждают, что выполнили все необходимые для аккредитации процедуры, но получили отказ, в котором даже не была указана причина.

«Суть иска проста: закон «О СМИ» не предполагает возможности отказа в аккредитации, если соблюдены правила подачи заявки. Соблюдены они были. Нежелание государственного органа видеть того или иного журналиста не может являться причиной отказа», — пишет издание в своем Telegram-канале.

Журналисты отмечают, что в мире уже были подобные инциденты, причем ЕСПЧ в таких случаях встает на сторону СМИ. Они также указывают, что не может быть основанием для отказа факт трансляции пресс-конференции или присутствие на ней представителей других СМИ. Редакция настаивает на своем праве иметь возможность задать вопрос президенту и описывать происходящее изнутри.

«Своими действиями Администрация Президента нарушила право Редакции на выполнение своей профессиональной деятельности, свободу слова и распространение информации, гарантированное статьей 29 Конституции РФ», — говорится в тексте искового заявления.

Журналисты также надеются, что их иск поможет и другим СМИ избежать подобных случаев в дальнейшем.

Напомним, что 17 декабря состоится ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Одним из основных вопросов, на который Кремль пока не ответил, являются обвинения, предъявленные в расследовании Алексея Навального и ряда СМИ, опубликовавших информацию о людях, причастных к его отравлению запрещенным боевым ядом из группы «Новичок». В материале утверждается, что все они работают в специальном отделе ФСБ России и преследуют оппозиционера почти четыре года.

Пока единственный официальный комментарий по поводу расследования получен от главы МИД Сергея Лаврова, который не стал обсуждать тему по существу, отметив лишь, что читать подобные обвинения ему «забавно».