В Беларусь впервые с 2008 года назначен посол США. Штаты поддерживают Тихановскую

Джули Фишер в ходе единогласного голосования Сената была назначена послом США в Беларуси, передает ТАСС.

Как сообщал ранее зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, решение об отправке посла будет принято после того как Фишер утвердят на этом посту. Власти США также говорили, что не хотят отказываться от отправки своего посла из-за разногласий с режимом Лукашенко.

При этом, как передает Deutsche Welle, замгоссекретаря США Стивен Биган в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают позицию белорусской оппозиции. Этому предшествовала его онлай-встреча с непризненным президентом Беларуси Светланой Тихановской. «Заместитель госсекретаря Биган подтвердил решительную поддержку США громких призывов белорусского народа к тому, чтобы его голос был услышан при определении судьбы страны», — говорится в сообщении.

Отметим, что избранный президент США Джо Байден также открыто поддерживает белорусскую оппозицию, он даже пообещал лично встретиться с Тихановской. При этом Александра Лукашенко в США, как и в ЕС, не считают легитимным президентом страны.