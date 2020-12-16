США обвинили Россию в милитаризации космоса

Космическое командование США заявило, что Россия провела очередные испытания противоспутниковой ракеты. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на микроблог военного ведомства Штатов.

При этом военное командование отмечает, что тоже готово защитить себя и своих союзников от агрессии из космоса.

До этого журнал Popular Mechanics охарактеризовал пуск ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах» как «превью конца цивилизации». Сообщалось, что снаряд пролетел почти над всей территорией страны от приближенных границ к Японии до локации недалеко от Финляндии.