В Нижнем Новгороде активист задержан на пикете в поддержку Навального

В Нижнем Новгороде задержан активист Максим Алибаев, вышедший на одиночный пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет телеканал «Дождь» со ссылкой на «Апологию протеста».

Мужчина вышел на улицу с плакатом, на котором располагались восемь фотографий людей из расследования The Insider об отравлении Алексея Навального. Напомним, журналисты назвали имена сотрудников ФСБ, которые предположительно стали исполнителями его отравления. Также стало известно, что попытка отравить политика была предпринята дважды, но в первый раз сотрудники спецслужб едва ли не убили супругу оппозиционера Юлию Навальную.

Против Алибаева составили протокол по статье о неповиновении сотруднику полиции. По этой же статье против него было возбуждено дело в июле и назначено трое суток ареста.