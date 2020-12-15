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Мэр Перми Дмитрий Самойлов, занимавший пост четыре года, подал в отставку

Политика
09:28, 15 декабря 2020

Мэр Перми Дмитрий Самойлов, занимавший пост четыре года, подал в отставку

Глава Перми Дмитрий Самойлов, который руководил городом с ноября 2016 года, написал заявление об отставке.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Сегодня депутаты гордумы должны рассмотреть заявление Самойлова и назначить врио главы города.

Причины решения мэра не уточняются.

Как пишет ИА REGNUM, отставку Самойлова ожидали с ноября. Предположительно, пост главы Перми получит Алексей Демкин, который с 30 ноября работает в должности первого заместителя мэра. Сам же Самойлов займет пост в правительстве региона.

 

Рубрика: Политика

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