Журналист Дмитрий Низовцев задержан у здания ФСБ в Москве во время съемок

Журналист YouTube-канала «Штаб» Дмитрий Низовцев был задержан в Москве возле здания ФСБ на проспекте Вернадского. Об этом сообщил оппозиционный политик Алексей Навальный в своем Twitter.

«Дима Низовцев, ваш любимый корреспондент канала “Штаб” задержан сотрудниками ФСБ при съемках репортажа», — говорится в сообщении оппозиционера.

Затем эти данные подтвердил и сам Низовцев. Он заметил сотрудников ФСБ в штатском заранее, пока они только наблюдали за ним. Также корреспондент сообщил, что был доставлен в отделение полиции, однако причины задержания не знает: «Всем Фургал, пацаны! Я в ментовке. Самому интересно чего предъявят», — пишет он у себя в соцсетях.