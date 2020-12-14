В Приморье магазинам запретят продавать сахар и масло выше определенной цены

Власти Приморского края намерены зафиксировать цены на сахар-песок и растительное масло в магазинах. Для этого местный Минпромторг провел встречи с представителями ретейла.

«Учитывая, что в последнее время отмечен рост цен на такие позиции как сахар, масло растительное, была проведена рабочая встреча с представителями крупных торговых сетей», — заявили в краевом Минпромторге «Интерфаксу». Указанные продукты питания в регионе намерены продавать «в соответствии с утвержденными рекомендованными ценами».

Как отмечается, масло и сахар попали в социальный проект «Доступное Приморье». Цены на них обещают проверять каждую неделю.

Ранее о возможности установки фиксированной цены на масло и сахар на федеральном уровне сообщали «Известия».

Внимание чиновников к ценам на эти продукты вызвал президент РФ Владимир Путин. Сперва он говорил, что у россиян не хватает деньег на продукты, а затем накричал на министров за то, что они «рассказывают ему сказки» вместо того, чтобы работать. Глава государства уверен, что с ростом цен можно бороться на уровне правительства. Пока он отмечает проблемы лишь с ценами на муку, макароны, масло и сахар, о ценах на другие продукты речь пока не идет.