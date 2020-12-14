Трамп заявил, что Белый дом не станут прививать в первую очередь

Президент США Дональд Трамп заявил, что он, как и другие госслужащие в Белом доме, не получит вакцину первым. При этом он заверил, что позднее обязательно привьется от коронавируса.

«Люди, работающие в Белом доме должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы [массовой вакцинации американцев], если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую принимать вакцину, но надеюсь сделать это в соответствующее время», — говорится в сообщении Трампа в Twitter.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в Белом доме вакцину получат в приоритетном порядке. Также её в первую очередь должны были дать высшим чиновникам судебной и законодательных властей.

В стране официально одобрены к применению вакцина от Pfizer и BioNTech. Также в будущем планируется использовать препараты Moderna и Johnson&Johnson.