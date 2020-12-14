"Самое интересное – сразу после": СМИ заинтриговали подробностями о пресс-конференции Путина

Анонсированная на середину декабря пресс-конференция российского президента Владимира Путина застала многих экспертов врасплох. Как ни крути, но на фоне последних разговоров о том, что глава государства фактически «закрылся» в «бункере» в одной из своих резиденций, а также информации об отмене ежегодного послания Федеральному Собранию никто не ожидал того, что Владимир Владимирович сначала активизирует рабочие поездки, а после и вовсе будет объявлено о планах провести масштабную пресс-конференцию.

Причем формат мероприятия должен выйти весьма внушительным. К примеру, ожидается, что в его рамках президенту будет задано около полусотни вопросов, которые в этот раз было решено разделить пополам между журналистами и рядовыми россиянами. Однако о других подробностях информации пока мало. Между тем отдельные источники уже начали публиковать инсайды, описывая примерный круг тем, которые будут подняты во время общения главы государства с прессой и народом.

К примеру, как пишут авторы Telegram-канала «Незыгарь», подготовка к мероприятию ведется максимально быстрыми темпами, причем в довольно жестком формате.

«Белому дому дано поручение: в срок до 17 декабря провести ревизию исполнения регионами соцобязательств, а также подготовку помощи для тех субъектов Федерации, которые такие обязательства исполнить не могут. Понимая, что данный вопрос обязательно будет поднят, ОНФ уже поручено провести проверку глав регионов на предмет исполнения "коронавирусных" выплат, сроков прибытия бригад скорой помощи, наличия медикаментов и санитарного транспорта», – пишут авторы канала.

Кроме того, журналистам даже стало известно, какие темы в обращениях граждан оказались наиболее популярными в текущем году. Речь идет о проблемах обманутых дольщиков, вопросах экологии Камчатки и Красноярского края, засухе в Крыму, дистанционном образовании, газификации ДВФО и других регионов. Разумеется, задают граждане вопросы и о росте цен на продукты, жалуются на неготовность отдельных субъектов к зиме, интересуются льготами для ветеранов, пенсионеров, сирот и других категорий населения. «Говорят, что из-за этого главе Минфина Антону Силуанову даже поручили проработать варианты субсидий для регионов», – добавляется в сообщении.

На фоне всех этих факторов эксперты убеждены, что предстоящая пресс-конференция российского президента может оказаться одной из самых напряженных. «Но самое интересное произойдет сразу после», – интригуют они.