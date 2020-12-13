Заведующий отделением острых отравлений не верит во второе отравление Навального

Заведующий отделением острых отравлений омской больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев отрицает версию британской газеты The Sunday Times, что силовики якобы отравили оппозиционного политика Алексея Навального второй раз, когда тот лежал в больнице перед отправкой в Германию.

По его словам, это было невозможно сделать, потому что к нему могли подойти лишь медики, хотя родственники и соратники политика не раз в те дни сообщали, что в больнице множество представителей разных правоохранительных ведомств, а газета считает, что в кабинете главврача был организован экстренный штаб спецслужб.

«Никаких вопросов ни с чьей стороны к нам не возникало. Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это вымысел от начала до конца. Не было отравления ни первичного, ни вторичного. Это информационная "утка", все раскручивается ради каких-то определенных целей», — приводит ТАСС слова Сабаева.

Был ли Сабаев в больнице в это время или он руководствуется общими соображениями, не уточняется.