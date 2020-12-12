От депутатов РФ потребовали не называть Казахстан "подарком со стороны России"

МИД Казахстана пригласил временного поверенного в делах РФ Александра Комарова для обсуждения публичных высказываний российского депутата, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу казахстанского ведомства.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Марат Сыздыков в эфире Первого канала заявил, что «территория Казахстана – это большой подарок со стороны России». В казахском МИДе не оценили такой интерпретации истории российским правительственным политиком. Представитель России получил ноту с позицией Астаны.

МИД страны требует, чтобы в РФ дали адекватную оценку высказываний и впредь не допускали подобных суждений со стороны государственных деятелей.