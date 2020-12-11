В Кремле согласны, что дискредитировать российскую вакцину пытаются за рубежом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что российскую вакцину «Спутник V» действительно стараются дискредитировать. Этим, по его словам, занимаются фармацевтические компании, которые хотят избавиться от конкурента.

«Эти устремления замечают не только в Кремле, но они видны, что называется, невооруженным глазом. Конкуренция очень жесткая, и хорошо, когда эта конкуренция ведется, собственно, честно. Да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке», — приводит слова представителя Кремля «КоммерсантЪ».

Также он заверил, «хорошо известно» о желании гигантов фармацевтического бизнеса помешать покупке российской вакцины другими странами, и для этого используются различные методы. Конкретных корпораций или примеров он не привел.

Ранее Sobesednik.ru писал, что, по мнению Минобороны, вскоре на «Спутиник V» начнутся атаки «в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах». При этом там обещали, что на качестве препарата это не скажется.