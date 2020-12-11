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Школьный сторож победила в выборах в поселке под Омском, но отказалась от должности

Политика
11:56, 11 декабря 2020

Школьный сторож победила в выборах в поселке под Омском, но отказалась от должности

В поселке Новоомске Омской области главой местной администрации стала сторож школы Надежда Чекмарева, передает портал «Сибирь.Реалии».

Чекмарева сменила действующего главу поселка Артура Лена, который занимал пост с 2006 года. За нее проголосовали шесть депутатов из десяти. Они предположили, что сотрудница школы стала техническим кандидатом-самовыдвиженцем по просьбе действующего главы поселка.

Отмечается, что при этом до выборов не была допущена основная соперница Артура Лена была Наталья Пекай, директор хозуправления администрации.

«Председатель конкурсной комиссии сказал мне открыто: выше принято решение оставить Артура Лена еще на один срок. Меня сняли с выборов, даже не указав причину в протоколе», — пояснила Пекай.

Сторож Надежда Чекмарева сначала не поверила своему назначению и после объявления результатов спросила: «Что это было?»

Депутаты заявляют о недовольстве работой действующего главы Артура Лена. В поселке проблемы с освещением и водопроводом, но местная власть никак не реагирует на жалобы жителей.

В программе Чекамервой указывалось о необходимости провести в поселок газ, сделать дороги и отремонтировать школу

Позже стало известно, что Чекмарева отказалась от должности, не дожидаясь фактического назначения 15 декабря. Новые выборы в поселке состоятся в 2021 году.

Напомним, что ранее в Костромской области на выборах в деревне Повалихино победила уборщица администрации Марина Удгодская, которую на выборы кандидатом пригласил действующий глава администрации, отводя ей роль спойлера.

Рубрика: Политика

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