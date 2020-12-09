Стоп-кадры: YouTube

Почти миллион: как в соцсетях отреагировали на премьеру новой песни Димаша Кудайбергенова
Михаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн//фото: сайт Белгородской епархии

Постарел лет на десять: опубликованы фото Ефремова в СИЗО Белгорода
Кадр: фильм «Трое»

Новый фильм Анны Меликян о любви на троих: Пересильд, Хабенский, Исакова
Стоп-кадр: YouTube

"Кремль. Путину". Помогите лишившимся крова из-за Ирганайской ГЭС дагестанцам!
В центре внимания
Сергей Кириенко и Михаил Осеевский – папа, глава «Ростелекома» // фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Ростелеком" распилили по-детски: как госкомпания стала кормушкой семьи и друзей Кириенко
"Весь путь России после Сталина был неправильным": Последнее интервью Ирины Антоновой
Эх, смуглянка-молдаванка: эксперт – о желании Санду избавиться от российских военных

Новости дня

09 декабря, среда

[22:01]Германия заявила, что увеличит оборонный бюджет из-за России
[21:18]Ночная работа трех баров в центре Питера привела к двум уголовным делам
[20:30]В Минсельхозе уверены, что запрет на ввоз томатов не повлияет на цены
[20:00]Мясо говядины продолжит дорожать в новом году из-за отмены квот
[19:06]Обвиняемые будут в праве знать все доводы обвинения до начала суда
[18:12]Пользователи смогут отзывать у мессенджеров личные данные
[17:15]Путин знает, что дефицита продуктов нет, но россиянам не хватает на них денег
[16:39]Утечка персональных данных ковидных пациентов в Москве связана с человеческим фактором
[16:02]Чубайс сравнил Навального с Лениным: "Жестокий политик и очень грубый полемист"
[15:59]Имя, адрес, анализы: данные о столичных пациентах с ковидом оказались в Сети
[15:26]Глава комитета ГД по инфополитике: Правовые гарантии действуют не на всех журналистов
[14:46]Путин подписал закон о прямом финансировании федеральных клиник
[14:42]Уходящий президент Молдовы пообещал уволить посла в России из-за контрабанды
[13:55]Если бы выборы в ГД прошли сейчас, "Единая Россия" набрала бы 43% – "Левада"
[13:54]Косметолог предположила, какие операции делали Долина, Волкова и Лолита
[13:00]Томаты и яблоки из Азербайджана не попадут в РФ. В них вредители из третьих стран
[12:17]В Питере мужчину с коронавирусом выписали из больницы – он умер по дороге домой
[11:54]"Медиазона" подает в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за цензуры
[11:03]В Москве банда полицейских похитила 500 тысяч под угрозой статьи о наркотиках
[10:24]В центре им. Гамалеи поспорили с Голиковой об отказе от алкоголя ради вакцины
[09:53]Разбойники с большой дороги. Банда полицейских за 4 года собрала 54 млн взятками
[09:34]В России 25% считают стариков обузой для молодых. В Индии – 54%
[08:57]Шамалов без "России", демократия Познера, борьба с антикоррупцией. Главное к 9 декабря

08 декабря, вторник

[18:03]Собянин дал названия четырем станциям Большой кольцевой линии метро
[17:43]Власти Санкт-Петербурга выделили на бесплатное "ковидное" такси почти 70 млн
[16:57]"Президент работает в Москве": Песков прокомментировал статью о переездах Путина
[16:13]В Питере полицейские требовали от вовлеченной в проституцию девушки 40 тысяч
[15:48]Путин подписал указ, отменяющий штрафы для НКО при первом нарушении
[15:01]Елена Малышева ждет праздничного настроения от начала новогодних съемок
[14:59]Москвичей планируют отслеживать по силуэтам при помощи системы за 60 млн
[14:32]Переводить на временную удаленку будет нельзя более чем на полгода
[14:06]Сторонники 17 оппозиционных партий в Ереване вышли на центральные улицы
[13:43]Нон-фикшн составил 37% от общего объема проданных электронных книг в 2020-м
[13:32]Мобильные операторы создадут единую базу мошеннических данных
[12:45]Адвокат: Девушка во время стрима блогера Reeflay могла умереть от инсульта
[12:32]В США может не хватить вакцины от COVID-19
[12:10]Более 40 баров в Петербурге отказались закрываться на новогодье
[11:45]Число пострадавших в результате ЧП в бассейне Астрахани выросло до 32
[10:44]Причиной массовой эпилепсии у жителей Индии могла стать загрязненная вода
[10:19]Минкульту могут разрешить определять порядок обучения в детских школах искусств

Фото: depositphotos
Рецепт: новогодний кекс с хмельными цукатами
Фото: depositphotos
Острая профилактика: Соус чили в домашних условиях
Фото: depositphotos
Во имя дружбы народов: рецепт пампушек
Как оздоровить воздушную атмосферу в доме в отопительный сезон?
Фото: depositphotos
Рецепт. Легкая куриная колбаса для диетического оливье
Фото: Global Look Press
Естественный отбор в Богородицке и вытрезвители в Саратове: Что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Грибные радости: Топ-3 зимних завтрака от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Печеные овощи с фетой, картофельные шаньги и рулет с судаком: топ-3 зимних рецепта от шефа
Фото: Global Look Press
Новогодний карантин в Ярославле и крах общепита в Новосибе: Что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Интернет-береза в Омске и маска для колобка в Калуге: что обсуждали в Сети
sobesednik logo

Германия заявила, что увеличит оборонный бюджет из-за России

Политика
22:01, 09 декабря 2020

Германия заявила, что увеличит оборонный бюджет из-за России
Аннегрет Крамп-Карренбауэр // Фото: Global Look Press
Аннегрет Крамп-Карренбауэр // Фото: Global Look Press

Глава Министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что власти должны заложить дополнительные военные инвестиции в бюджет 2021 года, пишет «Росбалт».

Глава ведомства поясняет, что увеличение бюджета для оборонной отрасли необходимы из-за российской программы. «Мы не должны впасть в заблуждение и думать, что можно разделять вооружение и разоружение; переговоры, дипломатию и военную силу. Это едино», — заявляет она.

Политик уверена, что ее мнение разделяет любой, кто когда-либо изучал программу вооружений России.

Крамп-Карренбауэр ссылается на слова экс-уполномоченного бундестага по вооруженным силам Ханса-Петера Бартельса, которые настаивал на том, что в политике Германия «должна вести переговоры с позиции сильного».

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Политика

Надежда Гужева: Рунет на службе у Росгвардии
Аннегрет Крамп-Карренбауэр // Фото: Global Look Press

Политика

Германия заявила, что увеличит оборонный бюджет из-за России
Владимир Путин // Фото: Global Look Press

Политика

Путин знает, что дефицита продуктов нет, но россиянам не хватает на них денег
Политика
Андрей Макаревич рассказал, почему перестал поддерживать Путина
Основной и запасной: Гудков раскрыл два плана Путина относительно перспектив во власти
Путин объявит об уходе и назовет имя преемника? Кагарлицкий о пресс-конференции президента
Песков рассказал об отношении Владимира Путина к своим "болезням" в СМИ
Общество
"Настоящее издевательство": жители столицы массово осадили мэрию Москвы на акции протеста
"Лежит, не видит, не слышит": пожилая мать Сергея Скрипаля осталась без помощи сына
Мир держится на Путине и Христе: Киселев, Васильев и Поплавская в опросе Sobesednik.ru
Полезнее президента, круче Человека-паука: костромич в маске Путина сражается за чистую планету
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Тут можно было бы подумать, что единственный ролик про Росгвардию, известный широкой публике, наконец-то нашел хотя бы такое признание. Что это то самое видео с генералом Золотовым в главной роли, где глава Росгвардии вызывает Навального на дуэль за расследование про тухлую капусту. Но – нет

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Можно продолжать штрафовать крайних, но лучше бы для начала запретить танцевальные партеры на рок-концертах. Когда видишь, как фанаты возле сцены привычно оттягиваются с плотностью «автобус в час пик», возникают вопросы к многотысячным штрафам, которыми грозят чопорному залу имени Чайковского

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Просто это другая мораль: на одной территории ты защитник чести Пророка, на другой – террорист. Те, кто убивает за слова, в любом случае окажутся эффективней тех, кто защищает свободу высказывания. Поэтому лучше не устанавливать общего для всех закона – а просто наметить на карте территории, где принято одно и запрещено другое. Россия окажется той территорией, где убивать за слова считается обязанностью и сопровождается почестями

Культура и ТВ
"Уходила тяжело": актриса Алена Яковлева похоронила маму
Роман Виктюк успел узнать о присуждении ему премии "Звезда Театрала"
Пиррова "Виктория": из-за пандемии музыкальные премии года вручали в пустом зале Кремля
Игорь Матвиенко выступил за экспресс-тесты на коронавирус для всех зрителей концертов
Шоу-бизнес
"Звезды просто издеваются": Сафронов призвал "нищих" артистов доставать заначки
"Я его научила всему в любовных делах": Татьяна Кравченко откровенно рассказала о романе с сыном Леонова
"Петросян – глупый человек!": Джигарханян шокирован словами юмориста о его отце
Сергей Соседов: Я пожаловался на Лолиту руководству "Суперстар!"

Здоровье
Ученые посоветовали силовые тренировки людям, хирургически уменьшившим желудок
Тренировки быстро снимают боль лишь у тех, кто в это верит
Ученые: с локдауном быстро покончит всеобщее тестирование населения
Карантин спровоцировал взрыв бытового пьянства
Туризм
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Все идет к закрытию Турции: куда лететь на Новый год, чтобы не остаться без денег и отдыха
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Дмитрий Медведев // фото: Global Look Press
Дмитрий Медведев лишился квартиры
Столбун спекулировал на горе людей и обещал им легкие решения трудных ситуаций // фото: стоп-кадр с YouTube
Изображая Бога: Как Виктор Столбун "лечил" детей побоями и зачем к нему шли целыми семьями
Фото: "Проект", соцсети
Яхта "подруги Путина" Светланы Кривоногих плавает с эскортом ВМФ
Фото в статье: 2 mousquetaires.asso.fr, соцсети, скриншоты с видео
Позавидуют даже масоны: как Якунин, Сорос, Пригожин и Ди Каприо стали мушкетерами
Нонна Мордюкова // фото в статье: Анатолий Салунов
Нонна Мордюкова: Мне в валенках тепло и сухо
Ирина Антонова // фото в статье: Андрей Струнин
"Весь путь России после Сталина был неправильным":
Последнее интервью Ирины Антоновой
Петр Рыков // фото в статье: телеканал «Dомашний»
Исполнитель главной роли в сериале "Женский доктор":
Одиночество меня не тяготит
Дочь Калашникова // фото в статье: Global Look Press
Дочь Калашникова:
Живу на то, что осталось в наследство от папы
Илья Резник с женой // фото в статье: Instagram, Global Look Press
Илья Резник:
Мы с Ирой ни копейки не накопили. Но мы все равно счастливые люди
Константин Ивлев // фото в статье: Instagram
Константин Ивлев:
"Мне не стыдно ни за одно заведение, ни за одно действие"
Фото: Global Look Press
"Холеная моська": Шнуров резко высказался в адрес Пригожина после жалоб на "беднеющих" артистов
Фото: архив редакции
"Жалуется парню, которого оставил без отца": стало известно о "неоднозначном" письме Ефремова из колонии
Ольга Казаченко // Фото: Instagram
"Ему 21 год": Ольга Казаченко скрывает роман с молодым мулатом
Бари Алибасов // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Возлюбленная требует ампутировать пенис Алибасова
Евгений Петросян // Фото в статье: Global Look Press
"Пролежни гнили": Петросян рассказал о муках Джигарханяна перед смертью
Испания – солнечная страна, идеальная для чартера яхт
Юлия Жоля // Фото: скриншот с YouTube
Воображариум главы НАОМ Юлии Жоля
Фото: скриншот YouTube
Ядовитое озеро: кто загрязняет Тольятти опасными химотходами
 АГН "Москва"
Новое мировоззрение: Москва сокращает производство мусора
Фото: соцсети
Последняя открытка: В Амурской области простились с "ледовым художником"
^