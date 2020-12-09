Германия заявила, что увеличит оборонный бюджет из-за России

Глава Министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что власти должны заложить дополнительные военные инвестиции в бюджет 2021 года, пишет «Росбалт».

Глава ведомства поясняет, что увеличение бюджета для оборонной отрасли необходимы из-за российской программы. «Мы не должны впасть в заблуждение и думать, что можно разделять вооружение и разоружение; переговоры, дипломатию и военную силу. Это едино», — заявляет она.

Политик уверена, что ее мнение разделяет любой, кто когда-либо изучал программу вооружений России.

Крамп-Карренбауэр ссылается на слова экс-уполномоченного бундестага по вооруженным силам Ханса-Петера Бартельса, которые настаивал на том, что в политике Германия «должна вести переговоры с позиции сильного».