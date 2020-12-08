Сторонники 17 оппозиционных партий в Ереване вышли на центральные улицы

В центре Еревана образовалась большая пробка из-за того, что оппозиционно настроенные граждане блокировали основные улицы столицы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, выкрикивая соответствующие лозунги.

Правоохранители периодически задерживают участников потасовок между сторонниками и противниками действующего главы правительства.

Также известно, что акции протеста проходят и в других городах Армении.

О начале протестных акций объявил представитель оппозиционной партии «Дашнакцуеюн» Ишан Сагателян. К его политическому протесту также примкнули еще 16 оппозиционных партий. Они требовали отставки Пашиняна до 12:00 8 декабря.

«Начиная с этой секунды до 17:00 (16:00 мск) вы свободно можете устраивать акции мирного гражданского неповиновени», — написал Сагалетян у себя в соцсетях.