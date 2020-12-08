Песков рассказал об отношении Владимира Путина к своим "болезням" в СМИ

В последние недели российское информационное пространство в буквальном смысле трещит по швам от публикаций о личной жизни президента страны Владимира Путина. Причем если изначально ключевыми темами этого сезона стали разговоры о проблемах главы государства со здоровьем, спровоцированные в основном политологом и доктором исторических наук Валерием Соловьем, то ближе к зиме ситуация немного изменилась.

Так, в начале декабря журналисты издания «Проект» взорвали настоящую информационную бомбу, обнародовав расследование о «подруге Путина» Светлане Кривоногих, ставшей одной из самых богатых женщин России после знакомства с президентом. Довершают картину опубликованные за последние несколько дней материалы о «доходах» бывшего зятя президента, ставшего владельцем доли в крупнейшей нефтехимической компании всего за 100 американских долларов.

Разумеется, на этом фоне немало взоров обращено непосредственно в сторону Кремля, поскольку общественность ожидает хотя бы самой простой реакции от администрации президента с развенчанием представленной журналистами информации. И если разговоры о «болезни» президента глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков комментировать особо не стал, назвав их выдумками и сравнив с попытками «желтой прессы» найти сенсацию там, где ее нет, то после появления новых публикаций решил высказаться более обстоятельно, попутно рассказав о том, как сам президент воспринимает все эти разговоры.

По словам главы пресс-службы Кремля, дискредитирующие публикации всегда сопровождали российского лидера, однако сам он старается не обращать на них внимания.

Песков при этом добавил, что два недавних расследования о «близкой подруге» и «бывшем зяте» президента России также не вызвали у Владимира Владимировича никакой реакции. Что же касается многочисленных сообщений о проблемах президента со здоровьем, то их Песков и вовсе называет «полной чушью», добавляя, что авторы таких «вбросов» окончательно утратили приличие.

«Хотя бы у нас спросили, мы бы дали ответ», – подчеркнул он.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, не стоит ли Владимиру Путину с целью предотвращения подобных слухов демонстрировать больше открытости и рассказать обществу о своей семье, Дмитрий Песков лишь напомнил, что глава государства уже неоднократно комментировал подобные темы.

«Это его личный выбор, он уже неоднократно рассказывал о своем отношении к этому и продолжает следовать своим принципам», – подытожил представитель Кремля.

Между тем, добавил Песков, позиция российского президента в отношении его родных и близких никак не отражается на выборах, ведь граждане России, голосуя, поддерживают лично президента и его реальные дела, а вовсе не членов его семьи.