Сотрудников НТВ в Турции обвинили в шпионаже. Они снимали производство дронов

Телеканал НТВ сообщает, что двоим его сотрудникам, которые находились в командировке в Турции, предъявили обвинения в шпионаже.

Напомним, ранее стало известно, что съемочная группа программы «Центральное телевидение», состоявшая из Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, была задержана турецкими правоохранительными органами. Причина задержания тогда не сообщалась. Также от мэрии Стамбула поступала информация, что задержание связано с отсутствием аккредитации для работы в стране.

По данным НТВ, силовые структуры Турции сейчас заявляют, что у их корреспондентов не было права вести съемку недалеко от завода, на котором занимаются производством дронов.

«То, что мы сейчас на данный момент знаем, мы знаем, к сожалению, исходя из достаточно обрывочных сведений. Мы точно знаем сейчас, что они находятся в суде, они были доставлены в суд сегодня, и как мы понимаем, им инкриминируется шпионаж», — поясняет главред НТВ Александра Кошарницкая РИА Новости.

Кошарницкая также подтвердила, что они действительно снимали там репортаж о производстве дронов и специально приехали к заводу в пригороде Стамбула, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на РИА Новости.

Она отметила, что к задержанным не был предоставлен консульский доступ, несмотря на помощь российского посольства. Она надеется на благополучный исход дела и депортацию.