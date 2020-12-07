Псковский активист добивался назначения помощником депутата в течение года

Активиста, участвовавшего в митингах протеста в Пскове, назначили помощником депутата менее чем на месяц.

Об этом пишет издание «7х7» со ссылкой на самого Кузьмина.

«Этот процесс длился более года, скопилась уйма переписки между гордумой, судом, прокуратурой, комиссией по помощникам. И ведь на это тратилась уйма нашего времени и ресурсов гордумы, которые можно было потратить для помощи людям», – прокомментировал Николай Кузьмин соответствующее решение главы Пскова Елены Полонской.

Осенью прошлого года комиссия псковской городской думы отказалась регистрировать члена местного отделения партии «Яблоко», активиста Николая Кузьмина в качестве штатного помощника муниципального депутата Дмитрия Пермякова. Ранее Кузьмин участвовал в акциях протеста против пенсионной реформы и против строительства химического завода «Титан-полимер» рядом с областным центром. Отмечалось, что в комиссию входили четыре представителя партии «Единая Россия» и три сотрудника Гордумы.

Сообщается, что отказ был мотивирован тем, что Кузьмин не погасил административные штрафы за участие в акциях протеста.

По словам Кузьмина, помощником депутата он пробудет до 31 декабря 2020-го, так как на эту должность назначают до конца календарного года.