В Ярославле участников лекции об активизме увезли в наркодиспансер

В Ярославле Роспотребнадзор и полиция сорвали семинар «Азбука активизма». Задержаны не менее 11 человек, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на активиста Алексея Сергеева.

Алексей Сергеев вместе с Алексеем Назаровым из Петербурга ездят по регионам, где рассказывают о креативных подходах к активизму, солидарности и взаимодействии со СМИ.

Все задержанные были доставлены в наркодиспансер для проведения медицинского освидетельствования. Активисты полагают, что донос на них написал известный гееборец Тимур Булатов, который мог заявить о наличии запрещенных веществ, чтобы сорвать мероприятие.

Алексей Сергеев отмечает, что в Ярославле произошло самое жесткое задержание из всех регионов, где они бывали. Он отмечает гомофобное обращение со стороны силовиков.

«Так жестко еще не было, чтобы [ставили] к стене. Обычно просто приходили, брали объяснение и все, а где-то даже не приходили. Изъяли значки „Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие“ и проекта „Женщина. Тюрьма. Общество“», — рассказывает активист.

Возможно, организаторы будут оштрафованы за нарушение эпидемиологических норм.