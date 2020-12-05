"Категорически плохо": Потапенко раскрыл, как в Кремле за глаза называют Владимира Путина

В последнее время многие российские журналисты и инсайдеры с головой окунулись в очередной тренд – они массово выносят на поверхность подробности из, так сказать, неформальной жизни известных россиян, политиков, чиновников и лиц, обличенных властью. Осень 2020 года в связи с этим принесла широкой публике немало интересной информации, касающейся, прежде всего, разного рода прозвищ и кличек, которые ходят в высоких кабинетах.

Отдельного внимания в связи с этим заслужил и российский президент Владимир Путин, который, как оказалось, дает своему ближайшему окружению и подчиненным весьма оригинальные прозвища. Между тем, оказалось, что подобное прозвище есть и у самого Владимира Владимировича.

Впрочем, было бы странным сомневаться в том, что для главы государства в его окружении за глаза не придумали бы какое-нибудь емкое слово, при упоминании которого становилось бы сразу понятно, о ком идет речь. О том, как называют президента в Кремле в интервью Youtube-каналу «Главтема» не так давно рассказал известный российский экономист Дмитрий Потапенко, причем, сделал он это во время обсуждения совершенно другой, но не менее интересной детали в поведении Путина.

Речь зашла о том, что Владимир Владимирович, который еще совсем недавно практически не покидал пределов «бункера» в Ново-Огарево, вдруг активизировался и начал активно появляться в общественных местах, да еще и без использования привычных для «пандемического» периода средств индивидуальной защиты. Ведущий отметил тот факт, что Владимир Путин в региональных поездках практически всегда находится без маски, и решил узнать мнение Потапенко по этому поводу.

«Тут основной вопрос не в том, что он без маски, а в том, что он вообще начал перемещаться по стране. Немногим ранее мы как раз обсуждали, что, в зависимости от ранга, существовало три пансионата, куда люди, которые должны были попасть на прием к президенту или начальнику, как некоторые его называют, проходили карантин.