"Категорически плохо": Потапенко раскрыл, как в Кремле за глаза называют Владимира Путина

В последнее время многие российские журналисты и инсайдеры с головой окунулись в очередной тренд – они массово выносят на поверхность подробности из, так сказать, неформальной жизни известных россиян, политиков, чиновников и лиц, обличенных властью. Осень 2020 года в связи с этим принесла широкой публике немало интересной информации, касающейся, прежде всего, разного рода прозвищ и кличек, которые ходят в высоких кабинетах.
Отдельного внимания в связи с этим заслужил и российский президент Владимир Путин, который, как оказалось, дает своему ближайшему окружению и подчиненным весьма оригинальные прозвища. Между тем, оказалось, что подобное прозвище есть и у самого Владимира Владимировича.
Впрочем, было бы странным сомневаться в том, что для главы государства в его окружении за глаза не придумали бы какое-нибудь емкое слово, при упоминании которого становилось бы сразу понятно, о ком идет речь. О том, как называют президента в Кремле в интервью Youtube-каналу «Главтема» не так давно рассказал известный российский экономист Дмитрий Потапенко, причем, сделал он это во время обсуждения совершенно другой, но не менее интересной детали в поведении Путина.
Речь зашла о том, что Владимир Владимирович, который еще совсем недавно практически не покидал пределов «бункера» в Ново-Огарево, вдруг активизировался и начал активно появляться в общественных местах, да еще и без использования привычных для «пандемического» периода средств индивидуальной защиты. Ведущий отметил тот факт, что Владимир Путин в региональных поездках практически всегда находится без маски, и решил узнать мнение Потапенко по этому поводу.
«Тут основной вопрос не в том, что он без маски, а в том, что он вообще начал перемещаться по стране. Немногим ранее мы как раз обсуждали, что, в зависимости от ранга, существовало три пансионата, куда люди, которые должны были попасть на прием к президенту или начальнику, как некоторые его называют, проходили карантин.
Впрочем, за глаза его давно называют "дед", что на самом деле категорически плохо для Владимира Путина, потому что точно так же называли Бориса Николаевича Ельцина на поздних стадиях его правления перед тем, как он ушел сам. Только вот Путин сам не уйдет, и поэтому активизировался, потому что он чувствует, что начинает терять власть. Он активизировался для того, чтобы поймать региональную повестку и для того, чтобы приструнить некоторых персон, потому что очевидно, что закулисные течения пришли в движение», – заявил Дмитрий Потапенко.