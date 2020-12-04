Путин еле сдержался: искусственный интеллект спровоцировал курьез с президентом на пресс-конференции

Ближе к концу 2020 года политическая обстановка в России оказалась не столько напряженной, сколько в определенной степени нестабильной из-за постоянных разговоров о возможном транзите власти и выборе вероятных кандидатов на роль преемника действующего президента Владимира Путина. На этом фоне одним из самых часто задаваемых вопросов в информационном поле стал вопрос о том, «кто станет следующим президентом России».

Как оказалось, интересуются этой темой не только россияне, журналисты и политологи, но и те, кто пока еще только готовится к перспективе заменить человека в отдельных профессиях. Речь об искусственном интеллекте. Кто бы мог подумать еще несколько лет тому назад, что программный алгоритм сможет разговаривать с человеком, имитируя вполне состоятельную умственную активность. Между тем сегодня это уже не в новинку, а с голосовыми помощниками, вроде «Алисы», Siri и других знакомо огромное количество «умных» гаджетов. Более того, сфера их применения постепенно расширяется и теперь они уже задают вопросы человеку. К примеру, не так давно довольно курьезный момент произошел во время пресс-конференции с участием российского президента Владимира Путина, посвященной искусственному интеллекту, вопрос которому предложили задать виртуальному ассистенту «Афина».

Глава «Сбербанка» Герман Греф обратился к искусственному интеллекту — виртуальному ассистенту «Афине» — предложив ей задать вопрос.

«Афина, скажи, пожалуйста, появился ли у тебя вопрос?» – с улыбкой сказал Греф.

Реакция виртуального ассистента последовала незамедлительно.

«Здравствуйте. Скажите, может ли искусственный интеллект стать президентом?» – спросила «Афина».

Президент Владимир Путин, едва сдержав улыбку, через некоторую паузу ответил.

«Надеюсь, надеюсь, что нет. Сейчас объясню почему. Все-таки искусственный интеллект остается искусственным — не настоящим. Как до меня говорил мой коллега Касым-Жомарт Токаев о высших источниках происхождения человека — у всего искусственного, в том числе и интеллекта, нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести. Все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих во благо страны.

Иногда бывают ситуации, когда приходится принимать, казалось бы, не самые рациональные решения, которые нужно принимать, исходя из истории, культуры, текущей практики, устремлений и ожиданий. Эти решения иногда кажутся нерациональными для социальной сферы. Например, в области пенсионного обеспечения или здравоохранения. Но для президента-человека они выглядят обоснованными, потому что он принимает решения не в интересах машины, а в интересах живых людей.

Однако искусственный интеллект может быть хорошим помощником или даже учителем для человека», – отметил Владимир Путин.