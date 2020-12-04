Пламен Пасков рассказал, кого Путин назначит своим преемником

Активная дискуссия о возможных преемниках российского президента Владимира Путина на посту номер один в стране, которая уже не первый месяц ведется в экспертной среде и СМИ, похоже будет завершена лишь в одном случае – когда человек на эту роль будет окончательно выбран и соответствующим образом обозначен. А до тех пор политологи и обозреватели, похоже, продолжат ломать голову в попытках дать наиболее точный или хотя бы приближенный к точности прогноз.

Парадоксально, но это обсуждение происходит еще и на фоне целого ряда законодательных инициатив, прямо или косвенно указывающих на то, что от всей полноты власти российский лидер отказываться не собирается. Создание Госсовета, «обнуление» сроков в рамках внесения правок в Конституцию, переформатирование структуры власти – все эти механизмы, так или иначе, должны были бы умерить пыл записных прогнозистов, однако они раз за разом продолжают поднимать одну и ту же тему.

К примеру, не так давно имя наиболее вероятного кандидата на эту роль в интервью Youtube-каналу «Главтема» назвал политолог Пламен Пасков, аргументировав свой прогноз тем, что глава российского государства в данном случае предпочтет довериться человеку, которого считает максимально прогнозируемым и которому может полностью доверять. Между тем, убежден эксперт, если его прогноз оправдается, он будет свидетельствовать о серьезном кризисе в России.