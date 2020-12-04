Интерпол счел преследование братьев Ананьевых политически мотивированным

Экс-владельцы Промсвязьбанка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы были удалены из базы международного розыска. Интерпол рассмотрел представленную их адвокатами документацию и признал их дело политически мотивированным, пишет «КоммерсантЪ». Уточняется, что жалоба защитников состояла из 70 страниц текста.

Газета напоминает, что в уставе Интерпола прописан прямой запрет на вмешательство в политические процессы.

«Наша позиция нашла полную и безоговорочную поддержку. Во всех разбирательствах мы заявляли, что преследование Дмитрия и Алексея Ананьевых является частью кампании по отъему одного из самых успешных в России частных коммерческих банков для создания инструмента по обслуживанию оборонного сектора в условиях санкций», — заявил один из адвокатов защиты.

При этом российские власти обвиняют бывших владельцев «Промсвязьбанка» в растрате, легализации незаконных доходов и хищении. Общая сумма по всем статьям превышает 100 миллиардов рублей.