"Вот он, государственный подход": Кричевский жестко раскритиковал "преемника Путина" Медведева

Внимание на то, что бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, неожиданной отправленный в отставку в январе 2020 года, в последние месяцы проявляет необычную после длительного периода затишья активность, эксперты обратили уже довольно давно.

Первым звоночком для них стало то, что бывший председатель Правительства, сохранивший пост главы партии власти «Единой России», еще в середине года «подал голос», выдвинув довольно странное для нынешней России предложение обсудить возможность введения в стране базового безусловного дохода. Иными словами, Дмитрий Анатольевич озвучил план по выплатам россиянам денег «просто так». Многим тогда показалось, что подобная риторика Медведева является ничем иным, как попыткой прощупать общественную реакцию и электоральное поле под определение его будущих политических перспектив. И, судя по всему, те, кто сделал это предположение, были правы, поскольку осенью о возможном повышении роли Медведева, который на данный момент занимает должность зампреда Совбеза, стали говорить все чаще.

Не так давно бывший премьер снова напомнил о себе, причем опять постарался сделать так, чтобы его появление в информационном поле снова было довольно громким и знакомым. По утверждению Дмитрия Анатольевича, иностранные неправительственные организации продолжают «свои гнусные попытки по дискредитации представителей региональных властей». После этих слов у политологов появилась еще одна возможность оценить слова политика, которого пока еще окончательно не вычеркнули из списка потенциальных «преемников Путина».

К примеру, как считает российский экономист и политолог Никита Кричевский, нынешняя риторика Медведева хорошо укладывается в общую канву действий федерального центра в последние годы, согласно которым в текущих проблемах страны виноват кто угодно, но только не те люди, которые в действительности должны нести за происходящее ответственность.

«По словам Дмитрия Медведева, иностранцы организуют масштабные информационные кампании, чтобы дискредитировать прекрасных глав регионов, в том числе глав республик. Он утверждает, что необходимо принятие дополнительных мер для противодействия НКО, обратив как можно больше внимания на их деятельность в сети.

Оказывается, это мы, люди, живущие на иностранные подачки, а вовсе не власти в регионах, делаем все для того, чтобы люди оставались без работы и беднели, чтобы продолжался рост цен, исчезали лекарства из аптек, а люди с коронавирусом в больницах лежали сидя. И это мы назначаем на губернаторские посты коррупционеров, а иногда и вовсе безмозглых идиотов – все это тоже мы. Как же прав Дмитрий Анатольевич! Вот он, настоящий государственный подход. Теперь мы требуем новых решений по нам, а то со старыми решениями власть как-то обделалась», – заявил Кричевский в своем telegram-канале.