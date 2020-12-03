В Минске цвета госфлага появились на табличках. Власти: с политикой связи нет

На улицах Минска коммунальные службы начали менять таблички с указанием улиц. Раньше они были красно-белые, а новые имеют красно-зеленую расцветку по аналогии с цветом государственного флага, который является символом проправительсвенного движения.

Администрация говорит, что политика не при чем, но не все граждане этому поверили: «Маразм в действии! Скоро дома начнут перекрашивать», — приводит Onliner комментарий одного из минчан. Власти объясняют, что подобные изменения начались в других районах уже пару лет назад, а только сейчас табличку изменили на улице Панченко.

«В 2018 году мы согласовали с Комитетом архитектуры Мингорисполкома новый эскиз указателя визуального ориентирования и начали постепенно менять старые знаки на новые, — уверяет первый замглавы районной администрации Денис Драпей. — К 2021 году планируем заменить все. Это коснется всей жилой застройки, и политика тут ни при чем».