Свердловским депутатам рекомендовали отклонить закон граждан о выборах мэра

Комитет по региональной политике парламента Свердловской области составил отрицательный отзыв на предложение граждан вернуть в регион прямые выборы мэров. Два года назад депутаты отменили их, затем инициативная группа собрала под документом 15 тысяч подписей (из которых признали только 11), теперь заксобрание обязано рассмотреть проект, однако рецензенты жалуются, что народный законопроект «сырой» и хотят отклонить его.

Среди тех, кто отрицательно отозвался о предложении, председатель комитета Михаил Ершов перечислил Государственно-правовое управление, юридический экспертный совет при Уральском институте регионального законодательства, прокуратуру Свердловской области и Минюст России.

«Решили, что закон сырой. Безусловно, требуется доработка, внесение поправок, так как в проекте закона указан способ избрания глав местного самоуправления, но не указано место главы в системе органов самоуправления»,

— пояснил депутат. По его словам, есть два варианта: когда мэр стоит во главе исполнительной власти и когда он «возглавляет представительный орган муниципального образования».

Как обращает внимание городское издание Екатеринбурга It’s My City, опрос фонда «Социум» показывает, что 82% жителей Свердловской области высказываются за возвращение прямых выборов мэра.