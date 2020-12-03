Китай призвал к стратегическому сближению с Россией на фоне пандемии

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай сейчас придаёт большое значение отношениям стратегического взаимодействия с Россией. Об этом пишет NEWS.ru.

Чуньин считает, что и Россия, и Китай заинтересованы в укреплении стратегического взаимодействия и контактов между собой. Кроме того, стороны поддерживают друг друга в борьбе с эпидемией. Такой вывод представительница МИД сделала после онлайн-встречи премьера Ли Кэцян с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Премьер ранее отмечал, что успехи Китая в борьбе с новым коронавирусом заслуживают самой высокой оценки. Он напомнил, что Россия и КНР всячески поддерживают друг друга, направляя гуманитарную помощь, предоставляя медицинский персонал, налаживая производство вакцин и современных лекарственных средств.