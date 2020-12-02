В Питере под незначительными предлогами лишают мандатов независимых депутатов

В Санкт-Петербурге продолжается кампания по отстранению от должностей избранных независимых муниципальных депутатов. Власти уже отобрали мандаты у трех мундепов и занялись делом четвертого. Об этом пишет The Insider со ссылкой на координатора «Открытой России» Татьяну Усманову. «Открытка» помогала ряду независимых кандидатов Петербурга в сопровождении предвыборной кампании в прошлом году.

«На этой неделе сняли уже троих депутатов. Сняли по абсолютно абсурдным поводам. Например, за неуказание нулевого счета в декларации. Или за то, что у человека не было указано имущество, которое было приобретено уже после подачи декларации. Кого-то сняли из-за ошибки — из-за однофамильца мужа, у которого было какое-то имущество», — объясняет Усманова, все эти разбирательства начал лично губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По её словам, сегодня прокуратура намерена провести проверку в одном из муниципалитетов на Васильевском острове, где депутатом является глава регионального отделения «Открытки» Сергей Кузин. Усманова добавляет, что похожие оповещения ведомство разослало и в другие округа.

Она считает, что это начало одной большой кампании по «целенаправленному наступлению на независимых депутатов», которая началась в Санкт-Петербурге, однако вскоре может распространиться и на другие города в преддверии выборов в Государственную думу. Усманова опасается, что теперь по различным надуманны основаниям власти намерены отстранять «всех независимых людей, которые есть в нашей стране».