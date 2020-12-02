Политолог Дмитрий Орешкин раскрыл главный провал Путина на посту президента России

В преддверии «транзита власти» в России, в котором, похоже, подавляющее большинство экспертов уже попросту не сомневается, огромное внимание, что вполне логично, уделено российскому президенту Владимиру Путину. Причем, главу государства все чаще упрекают: то в «договоренностях» с либералами, ведущими игру против государства и благосостояния его населения, то в провальной социально-экономической политике, то в недальновидности во всем, что касается стратегии развития государства как такового.

На фоне критики меркнут даже условные заслуги Владимира Владимировича, к которым принято относить динамичное восстановление боеспособности и модернизацию армии страны, а также «громкие победы» на международной политической арене. Впрочем, последнее впору заносить президенту в пассив, поскольку российская международная дипломатия за время его президентства, как считают многие политологи, фактически деградировала, что и создало беспрецедентную по своей напряженности ситуацию заочного противостояния с крупнейшими западными столицами.

Свое мнение о том, какими могут быть итоги 20-летнего, пусть и с небольшим перерывом, правления Владимира Путина не так давно высказал и известный российский политолог Дмитрий Орешкин. В интервью телеканалу «Дождь» эксперт отметил, прежде всего, испорченные отношения с бывшими союзными республиками, добавив, что все большее количество людей постепенно приходят к пониманию того, куда зашла страна под руководством Путина.

Дмитрий Орешкин // стоп-кадр: YouTube

«Одна из моих личных претензий к нынешней власти заключается в том, что так называемый русский мир скукоживается на глазах, потому что они делают не русский мир, а пытаются восстановить советский, где статус определяется количеством танков, а соседним государствам навязывается не партнерский стиль отношений, а начальственный по принципу «я старший брат и ты должен меня слушаться». За время пребывания во власти Владимира Путина мы умудрились потерять Украину — это нужно обладать большим умом, чтобы превратить во врага страну, которая 300 лет жила с нами бок о бок и близка к нам с точки зрения языка, народов и культуры. В Грузии — проблемы, про Прибалтику я даже не говорю.

Сейчас мы поддерживаем господина Лукашенко и теряем Беларусь, потому что понятно, что Лукашенко рано или поздно сдуется. В Беларуси общество прошло трехмесячные курсы понимания, кто такой Лукашенко. Раньше это понимали многие, а сейчас понимает большинство.