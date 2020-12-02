Мат Пескова и Снегурочка в миниюбке: что творится за кулисами пресс-конференций Путина

Очередная большая пресс-конференция Владимира Путина намечена на 17 декабря. Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет в дистанционном формате. Журналистов в масках и перчатках рассадят в зале в шахматном порядке, отвечать на их вопросы Путин будет по видеосвязи.

Главный редактор газеты «Ваши 6 соток» и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, посетивший 8 из 15 президентских пресс-конференций, отказался от участия в брифинге 2020 года: по его мнению, это мероприятие потеряло всякий смысл. Туманов утверждает, что добился двух поручений главы государства, но они «растворились» в сейфе президента. В интервью Sobesednik.ru журналист поделился своими разочарованиями от этих встреч СМИ на высшем уровне.

Андрей Туманов

«Журналисты из регионов согласовывают вопросы у губернаторов»

– Сколько пресс-конференций президента вы уже посетили?

– Семь путинских и одну медведевскую.

– Почему в 9-й раз не хотите?

– Потому что журналистика в России фактически умерла. Теплятся несколько изданий, для которых кое-кто не указ: «Новая газета» и «Собеседник». Все остальное, что мы имеем, на мой взгляд, не может называться средством массовой информации – это скорее рекламно-правительственные вестники. Я всю жизнь работал журналистом. И даже в Думе был первым заместителем по информационной политике. Журналистика может быть только свободной и нерегулируемой.

Представьте, с каждым годом на эти пресс-конференции собирается все больше и больше журналистов. Начиналось с 350 человек, сейчас уже там далеко за 1000 перевалило. Огромный зал и, честно говоря, мне не всегда понятно, кто все эти люди, с какими вопросами они идут к президенту. Большая часть из регионов.

За пределами Москвы с журналистикой дела обстоят еще хуже. Я разговоры-то слушаю. Мне на пресс-конференциях президента интереснее слушать самих журналистов, внутреннее общение, как они между собою разговаривают. Честно скажу, даже интереснее, чем сама пресс-конференция, потому что это отражает пульс страны.

Большинство людей, которые приезжают в Москву из регионов согласовывают свои вопросы на уровне губернаторов!

– Откуда вы это знаете?

– От самих корреспондентов. Журналист какого-нибудь значащего издания просто так в Москву не поедет. Трижды получит инструкции, десять раз согласует свой вопрос. Иногда проскакивают «дикие» люди. Пресс-служба в администрации у нас работает неидеально, поэтому проникают владельцы каких-нибудь фирм, которым нужно заявить проблему. Они прикидываются журналистами и пролезают. Но это большая случайность, что им дают слово. На пресс-конференции все зарегулировано, это видно невооруженным глазом.

Стоп-кадр с большой пресс-конфернеции Владимира Путина в 2019 году

Судьба поручения

– Вторая причина, по которой я не хочу идти на пресс-конференцию Путина 17 декабря, вытекает из первой, – продолжает Туманов. – Моя газета всегда выглядела безобидной, и мне давали слово: ну, «6 соток»... для смеха! Как бы забавно это ни казалось, в своих вопросах я пытался обратить внимание на громаднейшую проблему.

Более трети жителей России у нас не состоят в государстве – я имею в виду садоводческие товарищества, где анархия и бардак полнейший. Все эти годы я пытался вернуть этих людей в правовое поле, потому что они очень страдают и от внутренних разборок, и от внешних. Только я знаю, насколько трудна эта проблема, разгребать ее надо долгие годы. Я добивался того, чтобы хотя бы отдельные ее сегменты привести в порядок...

– Чего добились?

– Двух поручений президента.

– И какова их судьба?

– В открытом доступе их нет. На сайте поручений президента России вы их не найдете.

Они растворилось. Они есть только у меня и у президента в тайном сейфе.

Могу сказать по итогам. Когда мне надо решить проблему, я могу быть наглым и очень противным. Вооружившись поручением президента и став депутатом Госдумы, я обошел всех министров. Я затерроризировал всех. Не было ни одного министра, который бы от меня не пострадал. Чего только мне не предлагали, лишь бы отстал.

«Никто не будет выполнять эту фигню», – говорили министры, употребляя словцо покруче «фигни». «Поручения президента ничего не значат, – так сказал мне один из министров, который пошел на повышение. – У меня этих поручений полный шкаф, сейчас прямо я побежал тебе их исполнять. Хочешь, – предложил он мне, – делай сам».

«Сплошной цирк и договорняк»

– Как, по вашим наблюдениям, со временем меняется формат большой пресс-конференции президента?

– Из года в год они меняются к худшему. Если мы вспомним первые конференции – там журналисты поднимали листочки, чтобы обратить на себя внимание. А теперь уже каждый приходит с табличками, шариками, мишками – и вся вот эта масса выставляет мишуру напоказ. Это какой-то уже цирк.

– А что, поначалу было как-то прилично?

– Как-то по-человечески было. Пресс-секретарем президента тогда был Громов. Не было заранее прописанного сценария. Президенту приходилось нелегко. Потому что ему приходилось думать и выкручиваться. Теперь его нельзя поставить в тупик. Ну, это еще опыт: научился отвечать на любые вопросы.

– Как Путин относится к журналистам? Видит в них своих слуг, задающих только удобные вопросы, или рассматривает как людей, способных открыть ему глаза на проблемы?

– Вообще, человек, находящийся у власти долгое время, теряет связь с окружающим миром. Это не я придумал, это еще древние знали и в Древнем Риме ограничивали эти сроки, чтобы человек не терял связи с реальностью. Если президент находится в неком коконе, или в каком-то кукольном домике, естественно, он теряет связь с реальностью. Он не совсем понимает, кто такие журналисты, как в действительности обстоят дела в стране, потому что он же в стране-то не бывает практически, а лишь в кабинете изучает жизнь страны по выклейкам. А готовят их специалисты. И не абы как – информация очень сильно дозируется.

За эти годы президент изменился, хуже стал знать страну и людей. Естественно, он отвечает на вопросы, на которые ему приятнее отвечать.

Он устраивает шоу, как Филипп Киркоров в блестках перед огромным залом.

Если бы он действительно хотел разговора со СМИ, то пригласил бы 40 настоящих журналистов, у которых был бы шанс на свой несогласованный вопрос или хотя бы у половины из них. Ну да, случаются несогласованные вопросы про «Вятский квас» или про «6 соток» вылезет. Можно всегда отшутиться: видите, какой у нас живой эфир прорывается. Но, заметьте, принципиальных вопросов там практически нет. Даже от «укропа», которого Владимир Владимирович искренне любил и давал ему три раза слово, зная, что тот будет гнать пургу на Россию. Такое впечатление, что и тут «договорняк».

«Министрам плевать на слова президента»

– Несмотря на то, что вы не собираетесь идти к президенту, вопросы к нему у вас остались?

– Вопросы-то остались. Но с чего я начинал? Я добился того, чего не мог добиться практически ни один журналист – я добился двух поручений президента. Но это ни к чему не привело. Ни одного пункта из этих поручений выполнено не было. Помните, я потом на одном из брифингов даже пожаловался президенту.

Достал эти поручения и сказал: «Всем министрам плевать на ваши поручения. Вам не обидно?» «Да? А кому плевать?» – спросил он.

Я назвал того, кто больше всего плевать хотел – Слюняева. Может быть, с моей подачи министерство регионального развития закрыли, Слюняева уволили, он сейчас в Питере работает и фамилию поменял.

– Жестоко вы с ним. Ну и поделом!

– А я его и всех предупреждал.

– Так ваш вопрос к президенту?

– Да я повторю его 25-й раз: «Когда, уважаемый президент, мы начнем те самые реформы, о которых вы периодически говорите уже более 15 лет?»

– А может быть, причина вашего нежелания идти на пресс-конференцию Путина в том, что вы не верите президенту?

– Выстроена нефункциональная система. Я был во власти и знаю: все чиновники заточены не на решение проблемы, а на свое выживание. Им самое главное – пережить день, месяц, год и они будут имитировать свою работу для начальства. По отчетам все будет великолепно. Но поручения-то не выполнены. Мне становится стыдно перед миллионами своих читателей. Добиться очередного разговора с президентом, чтобы после этого ничего не произошло? Вот как я это буду объяснять людям?

Мне говорят: «Андрей, ты семь раз с Путиным беседовал. Ну неужели ты не смог его убедить, что это нужное дело, что люди ждут?» В принципе там не нужны затраты, сделать это легко, надо просто начать делать. Но это же даже не начали делать! Вот это меня поражает! Я сам не могу понять, почему было не попробовать решить простую задачу. Если никто не хочет решать задачу по дачникам, скажите, в космической или ядерной отрасли лучше будет?

Я не уверен, что люди, которые не умеют решать простую задачу, хорошо решают сложные.

Как Путин отдает приказы движением бровей

– Что вы ожидаете от предстоящей 17 декабря пресс-конференции?

– Ничего принципиально нового не будет. Просто не хватит фантазии сделать что-то интересное.

– У Пескова или у Путина не хватит фантазии?

– У организаторов. Там большая команда, много фигур, хорошие и умные ребята на должностях.

Прежде все в Кремле проходило. Но там по традиции любая инициатива, которая может быть яркой, наказуема. Лучше не выделяйся. Ничего принципиально нового не будет. Это не сам Песков писал этот сценарий, не начальник управления по СМИ делал это. Просто видно по глазам, что хотел бы Владимир Владимирович – и все вот это под него подстраивается.

Нельзя быть своеобразным винтиком в системе. Система тебя обточит. Члены президентского пула играют по тем правилам, которые есть, делают свое маленькое дело. Мне кажется, что это все ненастоящее. И мне обидно за самого президента. Он человек-то интеллектуально достаточно развитый и мог бы поговорить совершенно с глазу на глаз. Что называется, по чесноку со всеми. Не думаю, что он бы проиграл и его бы забили.

Я помню первые неуверенные брифинги Путина с испуганными глазами: он боялся неправильно ответить, не так повернуться. Теперь он чувствует себя хозяином положения: левой бровью поверну – левая часть зала засмеется, правым глазом подмигну – правая часть зала в ладоши захлопает.

Я мастер несогласованных вопросов, и у меня была постоянная война с пресс-службой президента.

– А что делает пресс-служба за несогласованные вопросы?

– Обматерить может. После одного вопроса я по шапке получил. Мне сказали: «Ты, хрен собачий! Куда ты вообще лезешь?» Просили за языком следить и не строить из себя великого политика. Я нарушал всевозможные правила многократно.

Для того, чтобы добиться права задать вопрос, я, сидя в первом ряду, перекрыл камеру «Первого канала». Ко мне несколько раз подходили, просили дать снимать. Я им отвечал: «Разрешат вопрос задать – дам». И все. Пескову нашептали: вон с тем придурком, мол, надо что-то делать, он срывает нам прямую трансляцию. Песков: ну давайте этого придурка.

Дмитрий Песков

«Песков меня недолюбливает»

– К каким незаурядным способам ради вопроса прибегают коллеги? Помимо табличек и игрушек?

– На прошлую пресс-конференцию пришла девушка лет 45 в костюме Снегурочки и в миниюбке. Хорошо, что сидела она где-то сзади. Я думаю, если бы президент увидел ее, он бы не смог дальше вести пресс-конференцию. Картинка была еще та!

Много разных хитростей. Допустим, сесть правильно. Первый ряд сейчас перекрывается спецслужбой. Там рассаживаются те, кому надо: президентский пул и т.п. Раньше этого не было, и на первом ряду были разложены бумажки с надписью «Пресс-служба».

Я как-то взял и заранее распечатал бумажку с аббревиатурой «СКБ МК» – совершенно от фонаря, и положил ее в первом ряду напротив президента. Потом там совещаний было много, разные службы подходили на нее смотрели – что это такое? У ФСОшников спросить? Это место так никто и не занял. Когда президент вышел, все службы свалили по своим углам, и я сел.

И тут они поняли, что я оказался на самом лучшем месте в полутора метрах от президента! Как много я нарушал правил, знает лишь один Песков. За это он меня и недолюбливает.

– Еще один вопрос: какую цель, на ваш взгляд, преследуют журналисты, приходя на пресс-конференцию президента? Задать вопрос и получить ответ?

– Не-а. Ответ никого и не интересует. Тем более если задает их президентский пул. Этим вообще не надо задавать вопросы. Ответы от президента они и так всегда получат вне этой встречи. А задавать вопрос от какой-то газеты «Лесные просторы» из Челябинска – как правило, это местный вопрос, который не выше губернатора решается, ну и дальше наступает игра «Президент общается с народом».

Кому повезет – тому поставят елку, починят кран. На кого-то производит впечатление, что президент решает три десятка вопросов, а на самом-то деле все говорит о том, что система не работает, потому что это не вопросы президента. Это балаган. Президент доволен этими вопросами, и службы его тоже понимают, что он доволен, поэтому ничего не меняют.

Но миллионы людей, у которых пенсия мизерная или будущее непонятное, смотрят на этот балаганчик с «Вятским квасом», Снегурочками и думают: «Господи! До нас, наверное, дело не дойдет никогда».