Мария Алехина задержана за акцию против полицейского насилия

Активистка Pussy Riot Мария Алехина сообщила, что ее задержали полицейские. Об этом она рассказала «Медиазоне».

Причиной задержания стала акция, прошедшая 28 ноября недалеко от Кремля, когда Алехина и ее напарница Маргарита Коновалова привязали скотчем к столбу художника Фархада Исрафилли-Гельмана, одетого в полицейское обмундирование.

На скотче при этом была надпись «Осторожно, хрупкое». Активистки поясняли, что акция была посвящена «делу 212», когда против москвичей заводили дела за брошенные в полицию стаканчики и бутылки.

Алехина была доставлена в ОВД «Китай-город». Она отметила, что при задержании полицейские ни разу к ней не прикоснулись и открыли дверь служебного автомобиля.

Однако сотрудники полиции, полагая, что Алехина находится у себя дома, отключили ей электричество, перерезав и выдернув провода, пишет «Новая газета».

Ранее полицейские уже задерживали фотографа акции Глеба Кузнецова и художника Фархада Исравилли-Гельмана.